Во Владивостоке вспоминали подвиг крейсера «Варяг»

У памятника на Братской могиле нижних чинов крейсера «Варяг 9 февраля собрались моряки ТОФ, ветераны флота, курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. С. О. Макарова, участники региональных военно-патриотических движений и курсанты детско-юношеской флотилии.
После проведения торжественного митинга участники патриотической акции под звуки военного оркестра возложили венки и цветы к подножию памятника, сообщили в пресс-службы Восточного военного округ
Завершилась церемония прохождением торжественным маршем военных моряков, курсантов и воспитанников детских патриотических клубов.
Во время русско-японской войны 1904–1905 годов, пытаясь прорваться из корейского порта Чемульпо (ныне — Инчхон) в Порт-Артур. Крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец», заблокированные в бухте, вступили в бой с противником. Российские корабли нанесли японскому флоту серьёзный ущерб. Но и сами, получив тяжёлые повреждения, не смогли продолжить бой и вернулись в гавань. Командир крейсера Всеволод Руднев приказал «Варяг» затопить, а «Кореец» взорвать — чтобы врагу не достались.
После сражения 24 русских моряка лечились в Чемульпо, несколько из них — скончались, и, умирая от ран, просили похоронить их на родной земле. Их прах с согласия японского правительства зимой 1911 года погребли на Морском кладбище во Владивостоке.