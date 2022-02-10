Во Владивостоке вспоминали подвиг крейсера «Варяг»

Во время русско-японской войны 1904–1905 годов, пытаясь прорваться из корейского порта Чемульпо (ныне — Инчхон) в Порт-Артур. Крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец», заблокированные в бухте, вступили в бой с противником. Российские корабли нанесли японскому флоту серьёзный ущерб. Но и сами, получив тяжёлые повреждения, не смогли продолжить бой и вернулись в гавань. Командир крейсера Всеволод Руднев приказал «Варяг» затопить, а «Кореец» взорвать — чтобы врагу не достались.