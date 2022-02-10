Все надежды — на Приморье

Производство лососевых (форель, сёмга) в 2021 году выросло на 20,6 тыс. тонн или почти на 17% — до 137 тыс. тонн. Объём выращивания карповых и растительноядных в 2021 году составил 146,4 тысячи тонн; ценных гидробионтов — 58,7 тыс. тонн (+15% к 2020 году), осетровых — 6,2 тысяч тонн (+9% к 2020 году).