Высокий немец зашел на «Терминал Астафьева»

«Но весь город один „Терминал Астафьева“ не спасет. Потому что пыль есть и в Рыбном порту, и на Кинотехникуме, и на Первом участке её очень много. Хорошо, если все стивидорные компании возьмут пример и приступят к „закрытию“ территории своих терминалов», — добавляет Галина Сагитова, жительница дома Астафьева, 105.