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Высокий немец зашел на «Терминал Астафьева»

10 февраля 08:11
Фото: «Терминал Астафьева»
На «Терминале Астафьева» завершен монтаж нового портального крана Liebherr LPS 280. Благодаря своей универсальности кран может эффективно использоваться не только для обработки сыпучих грузов, но и для перевалки крупнотоннажных контейнеров.

Как сообщил заместитель генерального директора по развитию АО «Терминал Астафьева» Алексей Дроздов, приобретение новой техники является системной работой предприятия по улучшению производственных процессов.

Фото: «Терминал Астафьева»

«Высокие стандарты производства — важная часть работы нашего предприятия. Для этого мы постоянно вкладываем средства в обновление техники и модернизацию существующего оборудования. Немецкая компания Liebherr является мировым лидером в эффективной обработке грузов в морских портах. Их портальные краны — уникальное сочетание проверенных временем технологий и компактной конструкции на рельсовых порталах. Новый кран повысит эффективность погрузки на „Терминале Астафьева“, а также исключит просыпки», — отметил Алексей Дроздов.

Фото: «Терминал Астафьева»

Как отметили специалисты «Терминала Астафьева», новый кран Liebherr LPS 280 гарантирует быструю перевалку генеральных, контейнерных и навалочных грузов на судах всех классов. Компактная конструкция портала позволяет использовать LPS 280 в условиях ограниченного пространства. Отметим, что эргономичное и комфортное исполнение кабины нового крана способствует сосредоточению внимания и снижению усталости оператора — это помогает поддерживать безопасность и производительность на неизменно высоком уровне.

Фото: «Терминал Астафьева»

К работе новый кран приступит в марте 2022 года после завершения пуско-наладочных работ на производственной площадке «Терминала Астафьева», обучения обслуживающего персонала и регистрации в Ростехнадзоре.

Фото: «Терминал Астафьева»

Постоянную модернизацию производства на «Терминале Астафьева» замечают и местные жители. Прежде всего по строительству навеса над территорией предприятия, который уже хорошо виден из окон ближайшего микрорайона.

Фото: «Терминал Астафьева»

«Радует, что администрация „Терминала Астафьева“ заботится о жителях нашего района. Чтобы город стал чище и пыли стало меньше. И очень бы хотелось, чтобы стивидорные компании также делали закрытую перевалку на своей территории», — поделилась Светлана Быканова, жительница микрорайона Мыс Астафьева.

«Но весь город один „Терминал Астафьева“ не спасет. Потому что пыль есть и в Рыбном порту, и на Кинотехникуме, и на Первом участке её очень много. Хорошо, если все стивидорные компании возьмут пример и приступят к „закрытию“ территории своих терминалов», — добавляет Галина Сагитова, жительница дома Астафьева, 105.

Фото: «Терминал Астафьева»

Местные жители отмечают также и широкую социальную работу, которую «Терминал Астафьева» постоянно проводит как на территории ближайшего микрорайона, так и оказывая помощь в развитии социальной среды всей Находки.

«Очень „Терминал Астафьева“ помогает: благоустроил территорию возле школы, высадили насаждения, в новогодние праздники поставили елку, украсили, сделали искусственный снег на радость детям. Каждый год проводят субботники на районе, а жителям близлежащих домов сделали остекление окон», — рассказывает Марина Щербакова, работающая в микрорайоне Мыс Астафьева.

Фото: «Терминал Астафьева»

#Новости#Терминал Астафьева#Приморье#Бизнес
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