«Эти минуты спасают жизни»: как врачи и пациенты Приморья относятся к онлайн-медицине

— Удалённая консультация, которую провели моему ребёнку, очень помогла. Иногда даже минуты спасают жизни людей и избавляют от заболеваний, иногда очень тяжёлых. Очная консультация узкоспециализированного врача не всегда доступна людям: это и разъезды, и время. Сейчас век технологий, поэтому нужно совершенствоваться, заводить медкарты и выписки электронных рецептов — это все очень ускорит лечение болезней, — считает Жанна Ивашкина.