Лесопилки в ДФО поддержат инвестициями в строительство лесных дорог

По данным пресс-службы правительства РФ, на Дальнем Востоке уже реализованы 12 приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов — пять проектов в Хабаровском крае, по три проекта в Приморском крае и Республике Бурятия, один — в Амурской области. Кроме того, построены и введены в эксплуатацию предприятия по производству пиломатериалов, плит, шпона, паркета, картона, целлюлозной продукции, биотоплива. В стадии реализации находятся ещё два проекта в Приморском крае и Еврейской автономной области. Фактический объём привлечённых инвестиций в указанные проекты составляет около 41 млрд рублей.