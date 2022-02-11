Приморский бизнес уходит в цифру

«В целом, профиль услуг приморского бизнеса смещается в сторону все большей цифровизации и автоматизации процессов. Если еще несколько лет назад большая часть клиентов выбирала более традиционные телеком-услуги — мобильную и фиксированную связь, то сейчас тренд на диджитализацию очевиден. За три года количество компаний в Приморском крае, внедривших технологию интернета вещей и облачные сервисы удвоилось, а число клиентов, использующих цифровую рекламу, выросло в четыре раза. В последние два года из-за ограничений, вызванных пандемией, вопросы оптимизации затрат и организации онлайн-форматов работы для большинства компаний вышли на первый план.