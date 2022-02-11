zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Приморье частные инвесторы присмотрелись к банковским депозитам

11 февраля 06:33
Фото: 1mediainvest.ru
Сегодня, 11 февраля, состоится первое в этом году заседание Совета директоров Банка России. По его итогам ждут заявление главы ведомства Эльвиры Набиуллиной по обновлённому прогнозу денежно-кредитной политике Банка России.

Большинство аналитиков ожидают повышения ключевой ставки, их прогнозы разнятся лишь в размере роста ставок.

Многие склоняются к тому, что будет применён максимально возможный шаг. Деньги подорожают, и эта информация волнует не только профессиональных финансистов, но и всех граждан, имеющих кредиты и вклады. Реакция банкиров будет вполне прогнозируемой: после роста ключевой ставки повысятся ставки по кредитам и депозитам. Если в первом случае это усложнит получение займов гражданами и предпринимателями, то во втором — повысит привлекательность банковских вкладов для населения.

За 2021 год ключевая ставка выросла с 4,25% годовых до 8,5%. Вслед за ними росли банковские ставки по вкладам, что привело к росту объёмов средств на депозитах. За прошлый год прирост объёма вкладов и остатков на текущих счетах жителей Приморья составил 11,6%. Всего, по данным Дальневосточного главка Банка России, на счетах приморцев в банках хранится 447 млрд рублей.

— В первой половине 2021 года наблюдался небольшой переток средств со вкладов и сберегательных счетов в инструменты фондового рынка и недвижимость. Во второй половине года ситуация поменялась: банки последовательно повышали ставки вслед за ключевой, на этом фоне выросли и объёмы привлеченных средств населения, — отметил начальник экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Сергей Белокриницкий.

Большая часть денег граждан размещена на рублевых счетах. В иностранной валюте и драгоценных металлах хранится лишь восьмая часть общей суммы. Примечательно, что объём средств на валютных счетах за год снизился на 17%.

Максимальная процентная ставка по рублёвым вкладам в банках, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, в течение 2021 года выросла на 3,3 процентного пункта, до 7,7%.

Материалы по теме
Личный золотой запас: что такое депозит и как правильно пользоватьсяСемь лайфхаков к Новому году от экспертов главного банка России
#Новости#Вклады#Банк России#Приморье#Экономика
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56