В Приморье частные инвесторы присмотрелись к банковским депозитам

Многие склоняются к тому, что будет применён максимально возможный шаг. Деньги подорожают, и эта информация волнует не только профессиональных финансистов, но и всех граждан, имеющих кредиты и вклады. Реакция банкиров будет вполне прогнозируемой: после роста ключевой ставки повысятся ставки по кредитам и депозитам. Если в первом случае это усложнит получение займов гражданами и предпринимателями, то во втором — повысит привлекательность банковских вкладов для населения.