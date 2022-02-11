Во Владивостоке Дальзаводская поликлиника перешла на режим АИЦ

Отметим, за минувшие сутки в Приморье выявлено 1518 новых случаев коронавируса, это самые высокие показатели за всё время пандемии, ранее в пиковые дни самое большее число заболевших не превышало 470 пациентов. С начала февраля в Приморье значительно увеличилась нагрузка на один АИЦ — со 120 человек до 300 — 400 человек в сутки, также намного увеличилось количество вызовов врачей на дом.