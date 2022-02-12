zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Приморские морепродукты пользуются спросом в Москве и Сибири

12 февраля 06:10
Фото: 1mediainvest.ru
Перевозки рыбы и морепродуктов из Приморья выросли почти в два раза. За январь 2022 года по железной дороге из края отправили 58,5 тысяч тонн рыбной продукции — в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Как рассказал представитель ДВЖД, перевозка морепродуктов составила 39 тысяч тонн — рост в 2,6 раза. В морозильных вагонах перевезено 19,5 тысяч тонн.

Специалисты сообщили, что в основном рыбу и морепродукты из Приморья доставляют жителям Московской области, Урала и Сибири.

На экспорт в другие страны отправили 16,1 тысячу тонн. За границей основным импортёром традиционно стал Китай — туда ушло 12,6 тонн рыбы и морепродуктов.

Ранее «ЗР» писал, что с начала 2021 года в Приморье направили на экспорт более восьми тысяч тонн красной икры.В основном деликатес везут в Японию — за 2021 год в Страну восходящего солнца направили 347 партий икры — общий вес грузов составил 5,6 тонн.

Материалы по теме
На фестиваль «Сделано в Приморье» приглашают производителей рыбы и морепродуктов
#Новости#Морепродукты#Приморье#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56