Приморские морепродукты пользуются спросом в Москве и Сибири

Перевозки рыбы и морепродуктов из Приморья выросли почти в два раза. За январь 2022 года по железной дороге из края отправили 58,5 тысяч тонн рыбной продукции — в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

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