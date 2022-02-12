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Центр для экстремальных видов спорта появится в Приморье

12 февраля 04:45
Фото: Фото: vlc.ru
На острове Русском во Владивостоке появится центр экстремальных видов спорта. За основу проекта решили взять центр в Казани — один из лучших в России.

Как уточнили в региональном правительстве, на территории также будет находиться комплекс для экстремальных видов водного спорта.

Мэрия Владивостока уже составила концепцию, которая состоит из нескольких этапов. Вначале появятся скейт-парки и экстрим-площадки — простые сооружения, не требующие капитального строительства. Проект составят силами городских специалистов, а финансирование осуществится из краевого бюджета.

Авторы проекта отмечают, что в дальнейшем предусмотрено финансирование от инвестора, а территорию рядом с жилой застройкой ожидает реновация.

Первый замминистра спорта Азат Кадыров также подчеркнул, что в Приморье активно развивается лыжный спорт, создаются пространства для велоспорта.

«Мы будем обсуждать перспективу создания на острове Русский спортивного лагеря. Такие задачи предусматривает и концепция развития детско-юношеского спорта, и федеральный проект «Спорт — норма жизни», — подчеркнул чиновник.

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#Новости#Спорт#Остров Русский#Приморье
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