«Берингия» покажет Камчатку сказочную, экстремальную и деловую

Традиционная гонка на собачьих упряжках проводится на полуострове ежегодно уже свыше 30 лет и за это время превратилась из спортивного турнира в грандиозный зимний фестиваль, наполненный самыми разными событиями: яркими праздниками, мастер-классами, состязаниями, играми, встречами предпринимателей, образовательными миссиями.
В этом году мероприятия «Берингии» пройдут даже в самых отдалённых районах полуострова, в каждом из которых бережно хранят свою историю, традиции и быт, тесно связанный с жизненным укладом коренных народов Севера.
В программе фестиваля «Берингия-2022»:
— 18 февраля — выставка «Сказочная Камчатка»;
— 19 февраля — «Елизовский спринт»;
— 19–23 февраля — гонка «Авача Рэйс»;
— 26 февраля — «Снежный путь»;
— 24 февраля — деловой форум «Дальний Восток: зима открытий»;
— с 6 марта — основная гонка «Берингия».
Гости выставки-ярмарки «Сказочная Камчатка» смогут увидеть быт и ремёсла коренных народов Севера и встретиться с представителями всех районов полуострова. В правительстве Камчатского края отметили, что на выставке можно будет узнать секреты не только традиционных видов промысла, но современных: здесь пройдут мастер-классы по изготовлению резных изделий из кости, миниатюр из цветного художественного стекла.
Из новшеств: впервые на полуострове пройдёт 300-километровая гонка «Авача Рэйс». Она стартует в один день с «Елизовским спринтом». Из елизовской Долины Уюта каюры выйдут на спринтерскую и большую гонку. 23 февраля участников «Авача Рэйс» встретят в рамках ежегодного «Снежного пути», где также пройдёт гонка-спринт и этап Кубка России по ездовому спорту. Главная гонка — «Берингия» состоится 6–7 марта в селе Эссо. В этом году добавили новизны и в традиционный маршрут Эссо — Оссора: принято решение добавить ещё пять контрольных пунктов. В итоге расстояние между контрольными точками станет меньше, но увеличится время прохождения всей этой экстремальной трассы.
В рамках фестиваля «Снежный путь» пройдут детская гонка на собачьих упряжках, массовый забег лыжников с собаками, будут работать различные спортивные и творческие локации. Например, все желающие смогут пообщаться с четвероногими друзьями на площадке «Мокрый нос». В оргкомитете фестиваля рассказали, что можно будет погладить собак, поиграть с ними. Туда приведут пару северных оленей, чтобы дети и взрослые могли покормить их с рук, сделать интересные фотографии на память. В этот же день на лыжной базе «Лесная» пройдёт детская гонка «Дюлин». Она будет совмещена с первенством ДФО по ездовому спорту среди детей.
«Будьте с нами, и это будет наша с вами яркая зима!», — обещают организаторы фестиваля «Берингия».