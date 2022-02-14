Продавцы во Владивостоке оценили День всех влюблённых по объёмам продаж

Сотрудники бутиков считают, что ещё не сложилась практика, как надо отмечать День святого Валентина. В основном, школьники дарят друг другу валентинки, а потом считают, кому подарили больше. Для многих влюбленных студентов, День святого Валентина — повод обменяться электронными валентинками и мемами в соцсетях. Взрослые же не уверены, как именно нужно отмечать праздник и какие подарки дарить. Для влюбленных людей не нужны конкретные даты, чтобы выказать своё отношение друг другу. Возможно, этот день для кого-то — повод сходить в ресторан, обменяться недорогими подарками. Причём, это чаще всего не цветы.