Куда уплывают деньги «Востокбункера» под украинским флагом?

Тогда же, в 2019 году, оба приморских бизнесмена объявили себя банкротами как физические лица. И вскоре после этого Игорь Польченко уехал из России, предположительно, на Кипр. Там, как сообщало издание «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники, Польченко с супругой приобрели недвижимость и новый бизнес — оздоровительный центр. В то же время банки-кредиторы не оставляли намерений вернуть долги — и в итоге в отношении исчезнувшего Польченко возбудили уголовное дело о мошенничестве и преднамеренном банкротстве. В ряде СМИ даже промелькнули публикации, что Интерпол нашёл приморского Бендера на Кипре — но впоследствии информация не подтвердилась. Существует судебное решение арбитража, вынесенное летом 2021 года, о привлечении Игоря Польченко и Сергея Болдырева к субсидиарной ответственности по долгам холдинга перед Сбербанком, которые на сегодняшний день оцениваются в 5,6 миллиарда рублей.