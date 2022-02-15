В Приморье медики объяснили, когда надо вызывать врача на дом

Врача на дом стоит вызывать тем, у кого три дня и более держится температура выше 38 градусов, одышка, маломобильным пациентам, а также тем, кто находится в зоне риска (наличие хронических заболеваний, возраст старше 65 лет). Для вызова врача на дом необходимо позвонить по номеру: 122, или в поликлинику.