Власти во Владивостоке из-за метели объявили на один день локдаун для школьников

Отметим, сегодня, 15 февраля, и завтра, 16 февраля, Приморский край останется под воздействием циклона. Снег будет идти повсеместно, на юго-востоке, в восточных и местами в центральных районах сильный. В отдельных районах усилится ветер, поднимется метель. Температурный фон существенно не изменится. В четверг, 17 февраля, снегопады в крае пойдут на убыль, в пятницу существенных осадков не ожидается