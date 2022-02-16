Латифундисты Находки

В этот раз свой взор корреспонденты «Золотого Рога» обратили на Думу Находкинского городского округа. Взяв за основу официальные декларации о доходах и имуществе за 2020 год, опубликованные на сайте Думы, мы проранжировали народных избранников в зависимости от размера земельных участков, которые имеются в их личной собственности или собственности супругов.
Первая пятёрка рейтинга депутатов-землевладельцев в Находке распоряжается почти 16 га земли, причём часть этого актива находится на территории иностранного государства, входящего в состав СНГ.
Ещё семеро депутатов земельных участков, судя по их декларациям, в собственности не имеют. Это Елена Попова, Михаил Пилипенко, Александр Мильченко, Вячеслав Дягилев, Денис Горбунов, Евгений Лембет и Самвел Аветисян.