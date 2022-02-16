Почему Глеб Франк не тонет вместе с «Акванавтом»?

Примечательно, что японское судно 1980 года постройки, ставшее «Акванавтом» в 1998 году, прошло полную модернизацию, как сообщали в Минвостокразвития РФ, совершенно недавно, в 2020 году. На фоне этой информации затопление судна у самого пирса выглядит, как минимум, странно. Комментарий от представителя «Примкраб» о происшествии с краболовом, которого «полностью переоснастили, установили современное оборудование для хода, добычи и перевозки краба», удалось получить лишь федеральным СМИ. Предсказуемо судовладелец заявил, что отчёты о судне перед выходом из рейса говорят, что краболов был полностью технически исправен. Оно и не удивительно, в конце концов ко дну, исходя из данных 2020-го года, пошло не ржавое корыто из прошлого века, на ремонте которого экономили каждую копейку, а модернизированный краболов.