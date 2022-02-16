Цифру вам в кошелёк

Как сообщили в пресс-службе Банка России, сейчас три банка из пилотной группы уже подключились к цифровой платформе. Два из них успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами. Клиенты не только открыли через мобильное банковское приложение цифровые кошельки на платформе цифрового рубля, но и обменяли безналичные рубли со своих счетов на цифровые и затем провели операции перевода цифровых рублей между собой. Остальные участники пилотной группы планируют подключиться к тестированию платформы цифрового рубля по мере завершения доработок своих ИТ-систем.