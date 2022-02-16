Владивостокцы просят скамейки, урны и общественный туалет

По словам заместителя дирекции Лилии Гиззятовой, на основе полученных мнений горожан архитекторы составляли концепцию развития сквера. Он занимает небольшую территорию, с трёх сторон окружённую дорогами. Поэтому многие горожане проходят её, когда спешат на остановку. Но для Владивостока она очень важна в качестве зелёной зоны, которых в этом районе совсем немного.