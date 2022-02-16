zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Владивостокцы просят скамейки, урны и общественный туалет

16 февраля 07:10
Фото: Анастасии Котляровой/администрация Владивостока
Жители Владивостока обсудили идеи развития сквера в районе остановки транспорта «Некрасовская». Какой хотят видеть эту общественную территорию, рассказали архитекторы студии Bricks, владивостокцы и представители мэрии.

Организатором обсуждения концепции развития сквера, который фактически является частью важного транспортного узла, выступила администрация краевого центра. Ещё до начала встречи специалисты Дирекции общественных пространств Владивостока провели онлайн-опрос горожан. В нем приняли участие 335 человек.

По словам заместителя дирекции Лилии Гиззятовой, на основе полученных мнений горожан архитекторы составляли концепцию развития сквера. Он занимает небольшую территорию, с трёх сторон окружённую дорогами. Поэтому многие горожане проходят её, когда спешат на остановку. Но для Владивостока она очень важна в качестве зелёной зоны, которых в этом районе совсем немного.

Участники обсуждения могли не только ознакомиться с презентацией проекта благоустройства, но и предлагали свои решения. Например, предлагали сохранить в сквере скамейки и урны, просили предусмотреть установку общественного туалета. Также участники рассуждали о том, нужно ли вернуть подпорной стене сквера барельефы рыб, какие высадить здесь деревья и как облагородить скейт-площадку.

Все предложения теперь изучат архитекторы и на их основе внесут корректировки в концепцию. Затем её вновь представят на обсуждение.

— Такая обратная связь с горожанами для нас очень важна, — подчеркнул принявший участие в обсуждении заместитель главы администрации Владивостока Азат Ислаев. — Уверен, сообща мы найдем правильное решение для территории. Очень хочется, чтобы она осталась максимально зелёной.

Справка «ЗР»

Площадь Некрасовского сквера составляет 2 315 кв. метров. Сквер расположен в Первореченском районе Владивостока на пересечении улицы Некрасовской и Океанского проспекта. При проектировании специалисты ставят несколько задач — обновление и оформление существующих пешеходных путей, а также модернизацию композиционной схемы сквера с сохранением функциональных зон. Для тех, кто хочет внести свои предложения в концепцию развития территории, могут сделать это на сайте Дирекции общественных пространств Владивостока.

Материалы по теме
Стали известны лидеры рейтингового голосования по благоустройству парков и скверов во Владивостоке
#Новости#Владивосток#Экология#Благоустройство#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56