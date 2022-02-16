Вторые сутки во Владивостоке очищают дороги и пешеходные зоны от снега

Сегодня по участку автодороги «Новый-Де-Фриз-Седанка-Патрокл» всё еще запрещено движение седельных тягачей с прицепами. Кроме того, до сих пор перекрыто движение для всех видов транспорта на самом крутом спуске в городе — на улице Капитана Шефнера. По центральным автодорогам проезд автомашин идёт в штатном режиме, на отдельных участках движение замедленное, с утра были заторы. Автомобилистов просят не выезжать без особой необходимости, а также не бросать свой транспорт вдоль дорог, чтобы дорожные службы могли быстрее навести порядок после разгула стихии.