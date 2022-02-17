Госавтоинспекция отслеживает маршруты передвижения большегрузных автомобилей по Владивостоку

Меж тем, сложные погодные условия прошлых суток повлияли на рост показателей аварийности — по количеству ДТП превысил 12%, по числу пострадавших в них людей -62%. Более половины аварий — это столкновение транспортных средств. Также зафиксировано 4 наезда на пешехода, одно- на животное. Пик ДТП пришёлся на временные промежутки с 8 до 11, с 14 до 18.