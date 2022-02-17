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Госавтоинспекция отслеживает маршруты передвижения большегрузных автомобилей по Владивостоку

16 февраля 23:41
Фото: Пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку
Во Владивостоке открыто движение автотранспорта по улице Капитана Шефнера. На участке завершились дорожные работы по уборке снега. Кроме того, как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции дальневосточной столицы, вновь открыт проезд для автопоездов в по объездной трассе «пос. Новый-Де-Фриз-Седанка-Патрокл».

Наряды полка дорожно-патрульной службы ОГИБДДД УМВД России по Владивостоку регулируют движение в городе и внимательно отслеживают, как большегрузный автотранспорт справляется с последующим маршрутом. Ранее из-за снежных накатов и обледенения дорожного полотна специалистам пришлось временно ограничить проезд фур.

По центральным автодорогам проезд автомашин осуществляется в штатном режиме. Водителей транспортных средств полиция просит не парковать машины в неустановленных местах, не оставлять транспортные средства вдоль дорог у обочин, затрудняя работу снегоуборочной техники.

Меж тем, сложные погодные условия прошлых суток повлияли на рост показателей аварийности — по количеству ДТП превысил 12%, по числу пострадавших в них людей -62%. Более половины аварий — это столкновение транспортных средств. Также зафиксировано 4 наезда на пешехода, одно- на животное. Пик ДТП пришёлся на временные промежутки с 8 до 11, с 14 до 18.

Во Владивостоке уже третьи сутки продолжаются снегоуборочные работы. Минувшей ночью дорожные службы занимались вывозом снега. Техника работала на Океанском проспекте (от центральной площади до Покровского парка), улице Алеутской, на участке от Некрасовской до Инструментального завода и в обратном направлении, Русской (в сторону кольца Багратиона), от Второреченского моста до остановки «Академическая», на ул. Котельникова, Адмирала Юмашева, трассе Седанка — Патрокл, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сегодня продолжат расчистку и обработку реагентами дорог в микрорайонах города и на центральных улицах.

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