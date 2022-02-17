Проекты по переработке леса включены в приоритетный список ДФО

Как напомнил вице-премьер, на Дальнем Востоке реализованы 12 приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов (пять проектов в Хабаровском крае, по три проекта в Приморском крае и Республике Бурятия, один проект в Амурской области), построены и введены в эксплуатацию предприятия по производству пиломатериалов, плит, шпона, паркета, картона, целлюлозной продукции, биотоплива. В стадии реализации находятся ещё два проекта в Приморском крае и Еврейской автономной области. Фактический объём привлеченных инвестиций в указанные проекты составляет около 41 млрд рублей.