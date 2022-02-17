Руководителя «ВПОПАТ № 1» обвинили в получении взятки в крупном размере

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело о взятке в отношении руководителя «ВПОПАТ № 1». Основанием для этого послужила внутренняя проверка, проведенная в администрации Владивостока. На руководителя муниципального предприятия поступали жалобы от водителей и пассажиров общественного транспорта. В своих обращениях они писали о коррупции и превышении полномочий директора «ВПОПАТ № 1», сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.