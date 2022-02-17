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Руководителя «ВПОПАТ № 1» обвинили в получении взятки в крупном размере

17 февраля 03:55
Фото: 1mediainvest.ru
Прокуратура Владивостока признала законным возбуждение уголовного дела в отношении директора муниципального предприятия «ВПОПАТ № 1».

По версии следствия, в октябре 2021 года фигурант получил от индивидуального предпринимателя 200 тыс. рублей за незаконное предоставление в аренду нежилых помещений (гаражных боксов), являющихся муниципальной собственностью. При этом не стал заключать договор аренды, сообщили в краевой прокуратуре.

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело о взятке в отношении руководителя «ВПОПАТ № 1». Основанием для этого послужила внутренняя проверка, проведенная в администрации Владивостока. На руководителя муниципального предприятия поступали жалобы от водителей и пассажиров общественного транспорта. В своих обращениях они писали о коррупции и превышении полномочий директора «ВПОПАТ № 1», сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

По поручению главы Владивостока Константина Шестакова сотрудники мэрии проверили финансовую деятельность предприятия, после чего обратились в прокуратуру и следственный комитет. По результатам проверки СК будут приняты процессуальные решения.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Владивостока.

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