Руководителя «ВПОПАТ № 1» обвинили в получении взятки в крупном размере

По версии следствия, в октябре 2021 года фигурант получил от индивидуального предпринимателя 200 тыс. рублей за незаконное предоставление в аренду нежилых помещений (гаражных боксов), являющихся муниципальной собственностью. При этом не стал заключать договор аренды, сообщили в краевой прокуратуре.
Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело о взятке в отношении руководителя «ВПОПАТ № 1». Основанием для этого послужила внутренняя проверка, проведенная в администрации Владивостока. На руководителя муниципального предприятия поступали жалобы от водителей и пассажиров общественного транспорта. В своих обращениях они писали о коррупции и превышении полномочий директора «ВПОПАТ № 1», сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.
По поручению главы Владивостока Константина Шестакова сотрудники мэрии проверили финансовую деятельность предприятия, после чего обратились в прокуратуру и следственный комитет. По результатам проверки СК будут приняты процессуальные решения.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Владивостока.