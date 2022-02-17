В Приморье в разгаре уже пятая волна «короны», а коллективного иммунитета так и не достигли

Ожидая новую «волну» эпидемии, в Приморье подготовили 2 908 коек для больных COVID-19, организовано 14 амбулаторно-информационных центров, в том числе два для обслуживания детей. ПЦР-исследования проводятся в 23 лабораториях, охват составляет 532 тестирования на 100 тысяч человек. В край поставлено 1 200 380 комплектов вакцин против коронавируса. В регионе развернуты 179 стационарных и 72 мобильных пункта вакцинации. Кроме этого, во всех муниципалитетах созданы выездные мобильные бригады