Во Владивостоке задержана семейная банда автоподставщиков

По версии следствия, с марта по ноябрь 2021 года семья из трёх человек — супруги 1976 года рождения и их 22-х летний сын, — занимались инсценировкой дорожно-транспортных происшествий, а затем получали страховое возмещение убытков. Сколько эпизодов автоподстав они совершили, в каких местах «работали», не уточняется.

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