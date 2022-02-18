В Приморье госпитализируют каждого десятого заболевшего COVID-19

На амбулаторном лечении находятся около 18 тысяч пациентов. Как отметила начальник отдела оказания помощи взрослому населению крайздрава Евгения Шутка, число пациентов в амбулаторных инфекционных центрах снизилось. Это связано с тем, что изменился порядок оказания помощи. Поскольку омикрон даёт в основном лёгкие формы, то сейчас человек, почувствовав симптомы заболевания респираторной инфекцией, может позвонить на номер «122». Оператор после первичного опроса передает данные в поликлинику, оттуда пациенту перезванивает медицинский работник, выявляет состояние. По результатам этого опроса может быть принято одно из трёх видов решений — направление врача на дом, приглашение в амбулаторный инфекционный центр либо пациент может остаться на дистанционном мониторинге, пояснила Евгения Шутка.