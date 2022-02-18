Владивостокцев, сообщивших, где торгуют контрафактным алкоголем, поощрят легитимным презентом

Чтобы принять участие в акции, граждане, которым стало известно о месте торговли или производства контрафактной алкогольной продукции могут, обратиться в колл-центр (у каждого партнёра акции будет свой колл-центр). Далее его сотрудники направят заявку в региональный минпромторг, специалисты которого в течение 15 рабочих дней должны проверить информацию. В случае её подтверждения заявитель получит сертификат на сумму три тысячи рублей, который можно отоварить в магазинах партнёра акции, в колл-центр которого была подана заявка. Анонимность заявителей гарантируется. Телефон колл-центра первого партнера акции: 8-800-301-27-43.