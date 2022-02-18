Во Владивостоке задержан руководитель муниципального транспортного предприятия

По версии следствия, как уже писал «ЗР», 41-летний гражданин получил от индивидуального предпринимателя денежные средства в качестве взятки в размере 200 тысяч рублей за незаконное предоставление в аренду помещений компании (гаражных боксов), являющихся муниципальной собственностью, без заключения договора аренды.