В Приморье из-за роста мировых цен на какао подорожал шоколад

В то же время сдерживающее влияние на динамику цен в сфере услуг оказало снижение спроса на авиаперелёты. В декабре прошлого года жителя края чаще, чем в декабре 2020 года, покупали билеты в центральную часть страны: в 2021 году в ряде стран смягчили противоэпидемические меры, и приморцы запланировали путешествия через Москву по зарубежным направлениям. В январе 2022 года, в том числе из-за ухудшения эпидемической ситуации в России, спрос на авиауслуги снизился, и билеты по сравнению с декабрём подешевели.