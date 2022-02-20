Приморье готово принять беженцев с Донбасса

Напомним, что по данным МЧС на территорию Ростовской области из Донбасса только за сутки с момента объявления в ЛНР и ДНР эвакуации гражданского населения и подписания приказов о всеобщей мобилизации прибыло более 80 автобусов с беженцами из разных городов этих республик. Уже в Ростовской области находятся более семи тысяч человек, здесь развёрнуты ПВР на 14 тысяч.