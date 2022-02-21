Экологи призвали подключить к обустройству зелёных зон во Владивостоке архитекторов и строителей

По его словам, речь идёт не о локальных скверах, а об озеленении всего города. Назрела необходимость разработать каталог типовых решений по озеленению городских пространств, обозначил задачу вице-мэр. Сейчас всеми работами по высадке и уходу за растениями в краевом центре занимается муниципальное учреждение «Дороги Владивостока». Её директор Лилия Остюкова рассказала, что на сегодняшнее состояние городских растений очень сильно повлиял ледяной дождь, последствия которого до сих пор устраняют. В планах — санитарная обрезка более восьми тысяч деревьев на 40 улицах города. По многим адресам также будет проведена формовочная обрезка.