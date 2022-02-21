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Находка претендует на федеральный уровень

21 февраля 01:30
Фото: www.nakhodka-city.ru
Территория опережающего развития «Нефтехимический», размещенная в пределах Находки, переименована в ТОР «Находка» для продвижения бренда города на федеральном уровне. Соответствующее Постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

С предложением о новом позиционировании ТОР на совещании по вопросам развития Находки в ноябре прошлого года выступил генеральный директор АО «НЗМУ» Николай Сабитов.

Появление в Находке такого крупного инвестора, как НЗМУ, уже позволило городскому округу стать городом федерального внимания. Ранее во вторник, 15 февраля, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев утвердил объекты комплексного плана развития Находкинского городского округа, которые будут реализованы уже в 2022-23 годах. На эти цели направляется один миллиард рублей в качестве «Единой субсидии». Комплексный план социально-экономического развития Находки — документ, разработанный по инициативе Находкинского завода минеральных удобрений, в работе над которым участвовали федеральные профильные ведомства, урбанисты, привлечённые НЗМУ, чиновники и жители Находки. Реализация всего плана рассчитана на 10 лет и включает в себя более 80 социальных и инфраструктурных объектов: строительство и реконструкцию школ, детских садов, больниц, спортивных и культурных сооружений, а также новое жилье, дороги, очистные сооружения.

Напомним, Находкинский завод минеральных удобрений входит в топ-3 инвестпроектов Дальнего Востока и топ-10 в России. Ожидается, что с вводом предприятия в эксплуатацию, объём налогов в региональный бюджет составит 49 миллиардов рублей уже в льготном режиме ТОР, далее бюджет будет пополняться на 26 миллиардов рублей ежегодно. Сообщается, что на этапе запуска производства завод создаст 1500 рабочих мест, из них 80% займут жители Находки и Приморья, а оставшиеся 20% — профессионалы из других регионов с опытом работы на аналогичных производствах. Обещают, что средняя заработная плата сотрудников составит 110 тысяч рублей, причём это без учёта зарплат топ-менеджмента, уточнили в пресс-службе краевого правительства.

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#Новости#Экономика#Находка#Приморье
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