Приморцы верили, что им выплатят по вкладу почти 700% годовых

Кроме того, в ДФО в прошлом году выявили 73 нелегальных кредиторов. Больше всего их оказалось в Якутии ― 24. В Приморье обнаружили 19 таких организаций, в Хабаровском крае ― 11. В Амурской и Сахалинской областях ― 7 и 4 соответственно, в Камчатском крае и Магаданской области ― по 3, в Еврейской автономии ― 2. Все организации незаконно называли себя микрокредитными компаниями или ломбардами, вводя в заблуждение граждан, так как разрешение на ведение финансовой деятельности у них отсутствовало.