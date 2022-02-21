Руководство Красноармейской больницы тратило казённые деньги неэффективно

Проверяющие выявили нецелевое использование средств краевого бюджета и ОМС, нарушение порядка ведения бухгалтерского учёта, положений об оплате труда, законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ и услуг в части оплаты государственных контрактов, сообщили в пресс-службе края.
Как уточнил министр государственного финансового контроля Приморского края Андрей Блохин, из краевого бюджета нецелевым образом израсходовано 300 тысяч рублей, из средств ОМС — почти 1,3 миллиона, неэффективно использовано более 191 тысячи рублей региональных денег, не нашли оборудование, на которое было потрачено 566,8 тысячи рублей.
Кроме того, установлено, что на 1 октября прошлого года имелась кредиторская задолженность в размере 18,3 миллиона рублей, в том числе просроченная — 16,5 миллионов рублей.
В министерстве здравоохранения Приморья подчеркнули, что уже приняли меры: заменили главврача и главного бухгалтера. А сведения о нарушениях в сфере начисления заработной платы переданы в правоохранительные органы.