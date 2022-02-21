Руководство Красноармейской больницы тратило казённые деньги неэффективно

Как уточнил министр государственного финансового контроля Приморского края Андрей Блохин, из краевого бюджета нецелевым образом израсходовано 300 тысяч рублей, из средств ОМС — почти 1,3 миллиона, неэффективно использовано более 191 тысячи рублей региональных денег, не нашли оборудование, на которое было потрачено 566,8 тысячи рублей.