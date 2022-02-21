zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Руководство Красноармейской больницы тратило казённые деньги неэффективно

21 февраля 06:15
Фото: 1mediainvest.ru
После комплексной проверки Красноармейской районной больницы отправлены в отставку главный врач и главный бухгалтер.

Проверяющие выявили нецелевое использование средств краевого бюджета и ОМС, нарушение порядка ведения бухгалтерского учёта, положений об оплате труда, законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ и услуг в части оплаты государственных контрактов, сообщили в пресс-службе края.

Как уточнил министр государственного финансового контроля Приморского края Андрей Блохин, из краевого бюджета нецелевым образом израсходовано 300 тысяч рублей, из средств ОМС — почти 1,3 миллиона, неэффективно использовано более 191 тысячи рублей региональных денег, не нашли оборудование, на которое было потрачено 566,8 тысячи рублей.

Кроме того, установлено, что на 1 октября прошлого года имелась кредиторская задолженность в размере 18,3 миллиона рублей, в том числе просроченная — 16,5 миллионов рублей.

В министерстве здравоохранения Приморья подчеркнули, что уже приняли меры: заменили главврача и главного бухгалтера. А сведения о нарушениях в сфере начисления заработной платы переданы в правоохранительные органы.

Материалы по теме
Больницы Приморья освобождают от долгов
#Новости#Здравоохранение#Коррупция#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56