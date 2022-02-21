В Приморье заболеваемость ОРВИ регистрируется выше уровня эпидемического порога

С начала пандемии 1 004 478 человек прошли вакцинацию от коронавируса, в том числе однокомпонентным препаратом и вакциной «Спутник М». Завершили иммунизацию 756 835 жителей края. План по законченной вакцинации выполнен на 62,94%. Этот показатель не позволяет сформировать коллективный иммунитет в крае.