Приморские эксперты рассказали, сколько может стоить доллар

— Думаю, что с учётом геополитической ситуации, высоких экспортных цен на сырье, российский рубль все же фундаментально устойчив и вряд ли ослабнет до 90 рублей за 1 доллар, — считает руководитель Центра финансового анализа и прогнозирования Александр Ивашкин. — По моему мнению, этот курс и без того уже достаточно слабый и в нём заложена достаточная геополитическая премия с учётом текущих рисков. Если вдруг возникнет какая-то избыточная волатильность, скорее следует ожидать, что Банк России будет использовать накопленные резервы. Сейчас они находятся на рекордных уровнях — выше 600 миллиардов долларов. То есть с точки зрения фундаментальной устойчивости, даже при сильном оттоке валюты нерезидентов, курс рубля относительно доллара Банк России в состоянии держать в узде.