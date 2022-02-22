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Приморские эксперты рассказали, сколько может стоить доллар

22 февраля 02:28
Фото: 1mediainvest.ru
Глава Российского государства Владимир Путин подписал указы «О признании Донецкой Народной Республики» и «О признании Луганской Народной Республики». Это решение уже отразилось на международном и внутреннем экономическом порядке — произошёл спад фондового рынка России, подешевел рубль.

Далее, как прогнозируют эксперты «ЗР», следует ожидать санкций против газопроводов. Следом пойдёт рост мировых цен на энергоносители, которые, отметим, продолжают являться основными наполнителями российского бюджета.

Что может быть дальше?

— Думаю, что с учётом геополитической ситуации, высоких экспортных цен на сырье, российский рубль все же фундаментально устойчив и вряд ли ослабнет до 90 рублей за 1 доллар, — считает руководитель Центра финансового анализа и прогнозирования Александр Ивашкин. — По моему мнению, этот курс и без того уже достаточно слабый и в нём заложена достаточная геополитическая премия с учётом текущих рисков. Если вдруг возникнет какая-то избыточная волатильность, скорее следует ожидать, что Банк России будет использовать накопленные резервы. Сейчас они находятся на рекордных уровнях — выше 600 миллиардов долларов. То есть с точки зрения фундаментальной устойчивости, даже при сильном оттоке валюты нерезидентов, курс рубля относительно доллара Банк России в состоянии держать в узде.

Эксперт отметил: в этой ситуации важно, чтобы «горячие головы» не перешли грань своих же внутренних и международных обязательств.

Отметим, валютный курс ЦБ на сегодня, 22 февраля, составил 76,77 рубля за доллар. По информации агентства «Прайм» со ссылкой на данные Московской биржи, в понедельник днём, ещё до начала выступления президента РФ, курс доллара превысил 78 рублей — впервые с 14 февраля. При этом мировые цены на нефть поднимаются. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 97 долларов за баррель впервые с 30 сентября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.

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#Новости#Курс валют#Приморье#Экономика
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