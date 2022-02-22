Уборка снега познаётся в сравнении

Как минимум — в том, что касается уборки снега и обработки дорог от наледи. Особенно это заметно в сравнении с методами борьбы со стихией экс-мэра Олега Гуменюка.
Факап Олега
Первый снег, выпавший на долю Олега Гуменюка, многие жители Владивостока запомнят надолго: он случился в ночь с 17 на 18 ноября 2019 года. И самым запоминающимся в нём станет дождь, который смыл реагенты с дорог. Но обо всём по порядку.
О предстоящей непогоде все оперативные службы, в том числе и «дорожники», знали заранее. Поэтому предусмотрительно обработали основные транспортные артерии противогололёдным реагентом. Но, видимо, по закону подлости — хочется, чтобы было «как лучше», а получается «как всегда».
Сначала, около полуночи, действительно пошёл снег, который припорошил белой пеленой дороги, дворы, лестницы и спуски. Но через несколько часов температура стала плюсовой, и снежинки превратились в дождь. Он, кстати, и смыл все химреагенты, распылённые заранее.
Ближе к утру дождь стал крошкой, которая также падала на многострадальные тротуары и дороги, замерзая и превращаясь в ледяное стекло. И уже к началу рабочего дня снова пошёл снег, который сопровождался сильным ветром.
Жители Владивостока не ожидали такого подвоха от погоды и со спокойной душой взяли личные авто для поездок по своим делам и на работу. И из-за этого уже в 9:00 столица Дальнего Востока оказалась парализована 10-балльными пробками. Время в пути от Второй Речки до центра занимало около трёх часов, а с Тихой в центр — больше двух.
Когда транспортный коллапс достиг апогея, в мэрии наконец-то сообщили, что сотрудники «Содержания городских территорий» ещё ночью провели обработку дорог противогололёдными реагентами, но, дескать, ливень их смыл. Чтобы хоть как-то освободить дороги от снега, на них выгнали дорожную технику, однако пробки, мелкие ДТП и скользкие спуски мешали убирать транспортные артерии.
С горем пополам, благодаря снисхождению небесной канцелярии и осознанности автомобилистов, пробки рассосались, и снег был убран. Не сразу, в течение четырёх дней. И не везде.
Плохому танцору… а что мэру мешало?
На срок Олега Гуменюка приходилось несколько сильных снегопадов, и сценарии были всегда примерно одинаковыми. После очередного натиска стихии бедный мэр не выдержал и признался, что ему и его подчиненным мешает оперативно и качественно убирать снег. Как оказалось — всему виной брошенные на обочинах дороги машины.
Также был найден ещё один виноватый чиновник, якобы по вине которого последствия стихии убирали очень долго. Им стал руководитель предприятия по уборке снега, глава муниципального предприятия «Содержание городских территорий» Игорь Стрельников. Решение устроить публичную порку и снять с себя ответственность было принято во время очередного рейда по Владивостоку, пережившему снежный коллапс.
Если судить по пресс-релизам мэрии того времени, на дорогах работало около 154 единиц техники, которую, кстати, мало кто видел. А если и видели, то с поднятыми щётками.
Но, как говорится, с глаз долой из сердца — вон. Олег Гуменюк больше не наш мэр. И то, что мы с ним пережили, навсегда останется в прошлом.
Первый бой со снегом для Константина
Боевое крещение для нынешнего мэра Владивостока состоялось в конце ноября 2021 года. Тогда погода послала на его долю небольшой ледяной дождь. Непогода, обрушившаяся на столицу Дальнего Востока, как всегда застала врасплох автомобилистов, но дорожные службы были во всеоружии. Ведь на помощь на засыпанные снегом транспортные артерии вышел сам Константин Шестаков. Он героически толкал автомобили в горку, сообщал о дорожной обстановке в своих социальных сетях и лично мониторил данные оперативных служб в штабе, при необходимости корректируя работу коммунальщиков.
На следующий день автомобильные дороги были почищены до асфальта — такого, по словам многих водителей, не было уже очень давно. Ведь обычно, снег убирают в течение нескольких дней и автомобилистам приходится какое-то время ездить по каше из песка, льда, соли и снега.
Но, как оказалось, у погоды это была «проба пера» в отношении Константина Шестакова. С 30 ноября на 1 декабря пошёл первый серьёзный снегопад для градоначальника. Но и здесь всё было готово, чтобы дать отпор стихии — вся техника вышла на уборку и в режиме «нон-стоп» чистила город. На утро 1 декабря во Владивостоке наблюдались всего лишь 6-балльные пробки. Однако не все автобусы вышли на городские маршруты. Перевозчики просто не стали выводить транспортные единицы, за что потом и поплатились.
— Сегодняшнюю ситуацию на городских маршрутах можно назвать форс-мажором. Но помимо объективных причин, связанных с непогодой, есть вопросы к организации работы в целом. Компаниям — перевозчикам выдвинуто условие — организовать работу на маршрутах. В противном случае будем их штрафовать, — строго тогда сказал Константин Шестаков.
Когда напряжение от снега спало, начался «разбор полётов», в ходе которого, 3 декабря, градоначальник уволил замруководителя муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» Алексея Руденко. Именно он отвечал за организацию работ по уборке снега.
Это что-то новенькое
Тогда же, в декабре, Константин Шестаков заявил о том, что прежние схемы уборки города — нерабочие. Работа по такой системе всё равно приводит к пробкам.
Теперь градоначальник и его команда решили кардинально изменить подход к уборке и вывозу снега с территории Владивостока.
— Мы провели анализ и выяснили, что старые схемы уборки города просто не работают. И поэтому мы с профильными заместителями выработали иную систему. Сегодня в центре города работает техника не только администрации города, но и партнёров — это Владивостокский морской торговый порт, Рыбный порт, строительные компании и не только, — обозначил Константин Шестаков в конце 2021 года.
В середине прошлой недели столица Дальнего Востока вновь оказалась во власти стихии. Снег шёл больше суток, но серьёзных нарушений в жизни города не наблюдалось. Непогода вновь натолкнула мэра на новую выдумку, которая поможет избавиться от сугробов в короткое время. Сообщить о них теперь можно в специальный чат-бот в «Телеграме», который был разработан ЦУРом Приморского края.
— Для Владивостока это новый опыт, чат-бота по снегу раньше не было, — рассказывает руководитель Центра управления регионом Полина Степаненко. — Но уже в первые сутки система показала себя крайне эффективной. Более 300 сообщений пришло от горожан с жалобами. Мы обновляем информацию каждый час и передаем ее в соответствующие структуры. Уже появились первые благодарности от жителей.
Кстати, отличным ходом жители Владивостока назвали обращение к работодателям сократить рабочий день до 12 часов — благодаря этому уже с обеда дороги были практически пусты и то же самое количество техники, что было при Гуменюке, куда эффективнее справилось с оперативным разбором снежных завалов.
Напомним, что в уборке снега, обрушившегося на Владивосток 15 и 16 февраля, на тротуарах, лестницах, переходах и виадуках задействовали 352 человека. 154 единицы снегоуборочной техники были распределены по районам, чтобы своевременно расчищать и обрабатывать реагентами участки, где возможны сложности проезда.
P.S.:
Кто победит в борьбе Снег/Гуменюк vs Снег/Шестаков, конечно же, судить жителям столицы ДФО. Однако, по мнению редакции, изменения — налицо.