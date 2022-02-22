Во Владивостоке запустят рамочный контроль?

На повестке — целый ряд вопросов. Представителей профессионального сообщества волнует намерение краевых властей обустроить автоматическую систему весового контроля на въезде и выезде из Владивостока, а также в ряде районов края, всего восемь штук. Эти «рамки» призваны ограничить проезд транспорта, загруженного больше установленного норматива. Перевозчики опасаются, что многие грузовики не пройдут такой контроль, что негативно отразится на поставках товаров и продуктов питания в Приморье.