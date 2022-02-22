Всё те же на политическом манеже

Некоторые до сих пор пытаются с помощью судов поменять решение избирателей.
Корреспондент «Золотого Рога» узнал у нескольких депутатов думы Владивостока, кто из них собирается идти на следующий срок, а кто решил завершить свою политическую карьеру.
Конечно же «да»
Чем ближе к бюджету города и градусу влиятельности, тем место теплее и уютнее. Мало кто в здравом уме захочет его покидать, да ещё и добровольно. Поэтому не исключено, что в числе кандидатов на предстоящих выборах горожане увидят всё те же знакомые лица депутатов.
Судя по ответам, многие собираются идти на следующий срок и чувствуют поддержку своего электората.
Депутат Артём Моисеенко, избранный по спискам от ЕР и более известный как борец за права и места на парковках для инвалидов, отмечает, что переизбираться планирует. Но никакой конкретики пока в его планах нет — о возможной новой системе избрания действующий депутат пока не слышал — в отличие от своих коллег.
— Да, планирую. Пока ещё не думал, на какой округ, я ещё не видел этой нарезки. Информации никакой нет. Поэтому точно сказать не могу. Это же всё ещё пока в планах. Поэтому пока нет определённости. Когда будет точность, тогда и будут вестись разговоры. На каком округе я останусь — будет решено позднее. Будем проводить совместные совещания с партией. Меня очень много людей поддерживает. И даже, когда я на четвертый созыв шёл, граждане активно оказывали поддержку. И поэтому привёл партию к победе по своему округу. Посмотрим, как сложится в этом году, — сказал Моисеенко.
А вот депутат от одномандатного избирательного округа № 12 Станислав Примаченко (ЕР) знает о том, что смешанная избирательная система в этом году может поменяться на мажоритарную с одномандатными округами. Тем самым столицу Дальнего Востока ждёт перенарезка на новые округа.
— Да, я планирую избираться. Первое, так как мы — партийцы, нам надо чётко понимать, по какой модели избираться мы пойдём. Но работу с населением как вели, так и продолжаем. Весь созыв её ведем, не останавливая. Ведь голосовать будут люди, и мы должны им показать, на что мы способны и к чему готовы, — заявил народный избранник.
Обращает внимание на возможность новой нарезки и депутат от ЛДПР Василий Васильев.
— Конечно, ЛДПР будет принимать самое активное участие в выборах. Как только появится сейчас понимание по округам, потому что, очевидно, что есть такие тенденции, что выборы будут проходить по иной системе. Хотелось бы видеть нарезку и тогда уже кандидаты будут более точно работать с населением на своих округах. Сейчас мы продолжаем работать с людьми, вести приемы и помогать в решении во всех насущных проблем горожан. Мы активно решаем вопросы точечной застройки, в течение многих лет продолжаем заниматься проблемой благоустройства и, в целом, всеми городскими вопросами. Я тоже пойду на выборы, — подчеркнул он.
Однако не всех волнует новая нарезка. Кто-то готов отстаивать права своих избирателей на светлое, чистое и комфортное будущее несмотря ни на что. Депутат от одномандатного избирательного округа № 11 Людмила Таран (ЕР) никому не отдаст заботу о «нашем» озере.
— Да, на выборы пойду обязательно. Основная причина моего желания в том, что на 11 округе в Первомайском районе города Владивостока, где я являюсь депутатом, предстоит провести ещё очень много работы. К моим основным планам, которые я буду продвигать на своей избирательной кампании, относится приведение в порядок, очистка и благоустройство озера в районе улицы Сафонова, которое местные жители любя называют «наше». Его состояние меня беспокоит с 1997 года — это ровно с того момента, как я переехала в этот район. Каждый год я провожу на нём субботники, привлекаю организации для совместной уборки этой территории. И сейчас жители города голосуют, чтобы озеро «наше» вошло в список общественных пространств города и его благоустроили. А со следующей недели я запущу в соцсетях конкурс на проекты для этого водоёма. Также есть много незакрытых вопросов на островных территориях. Это и логистика, строительство нового пирса, подача электроэнергии на остров Попова. Кроме всего прочего, мы сейчас создаем ТОСы на окружной территории. И я буду продолжать начатые работы. В частности, ремонт асфальтобетонного покрытия на улице Сафонова, Гризодубовой, в районе подъезда к школе № 21. Работы ещё непочатый край и я, конечно же, продолжу её, если меня изберут, — заявила Людмила Таран.
Некоторые мундепы оказались не такими красноречивыми, как их коллеги, но своими планами с корреспондентом «Золотого Рога» тоже поделились.
Денис Русинов (ЕР) сказал кратко:
— Да, я собираюсь переизбираться. Мы готовим программу, которая будет дополнена. А, в общем, будем работать сейчас на эффективность. Сейчас наказов нет. Есть инициативный бюджет. Будем людям разъяснять.
Подтвердил своё намерение баллотироваться на новый срок и справедливоросс Руслан Галицкий.
Не единым фронтом
Среди действующих мундепов оказались и те, кто засомневался в продолжении своей политической карьеры.
— Сейчас сложно сказать. В любом случае за это время я добилась определённых результатов территории, округа. Люди меня поддерживают, по моим ощущениям, и было бы логично идти на дальше, но пока ничего определенного не могу сказать, — такими словами описала свои планы депутат Василиса Ходнева (ЕР).
А её коллега по партии Дмитрий Поташев был вовсе немногословен:
— Скорее нет, чем да. Даже вот так напишите: «нет, не пойду».
А воз и ныне там
Однако рассчитывать на новую нарезку округов, как и на новую избирательную систему, пока не стоит. Эксперт считает, что если никаких подвижек в этой области сейчас нет, то, скорее всего, «чуда» не случится. А это значит, что выбирать слуг народа на следующий срок будут по-старому.
— Пока история о новой нарезке округов является лишь слухами. Конечно, эти слухи очень похожи на правду, но никакой конкретики никто не видел. Напомню, что в прошлом году при изменении схемы избрания Законодательного собрания новая нарезка уже была готова и широко обсуждалась в конце февраля. Сегодня же мы много говорим об этом, но если работа над новой схемой округов и ведётся, то в режиме полной секретности и за пределами избирательной комиссии, ведь в ней есть представители всех партий, а значит, утечки были бы неизбежны.
Отсутствие информации может говорить о том, что окончательное решение ещё не принято, или о том, что границы округов скрывают, чтобы оппозиция не начала готовиться раньше времени. Но в любом случае для принятия подобных решений существуют нормативные сроки, пока до их истечения времени ещё достаточно. Но скоро всем участникам политического процесса станет очень неудобно — например, «Единой России». Как партия будет проводить предварительное голосование? По старой нарезке? А как потом будет определять кандидатов на новые округа, если они будут? Хотя всё это тоже может быть частью плана — чтобы и от праймериз не отказываться и получить возможность потом выдвинуть самовыдвиженцев вместо единороссов на ключевые округа, — заявил политолог Вячеслав Беляков.