Былое и Дума

8. У единоросса Николая Голояда (округ № 1) — два жилых дома площадью 36,1 кв. м. и 38,6 кв. м. Также есть 1/3 квартиры, по 1/3 доли у самого Голояда и его жены. У супруги плюсом ко всему есть квартира площадью 74,5 кв. м. Общая площадь недвижимости: 180,9 кв. м.