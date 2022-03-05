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Posted 5 марта 2022, 01:32

Published 5 марта 2022, 01:32

Modified 20 августа, 12:48

Updated 20 августа, 12:48

Татьяна Абазовская: «Я полностью поддерживаю Президента»

Татьяна Абазовская: «Я полностью поддерживаю Президента»

5 марта 2022, 01:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Лидеры общественного мнения Хабаровского края продолжают высказываться о своей поддержке, которую они оказывают лидеру РФ Владимиру Путину. Так, своё одобрение действиям главы страны Владимира Путина выразила и. о. генерального директора Краевого научно-образовательного творческого объединения Татьяна Абазовская.

«Я поддерживаю полностью наше правительство и нашего президента. Одобряю его решение в этом направлении. Хочу, чтобы поскорее все закончилось и мы достигли взаимопонимания на переговорах с украинской стороной», — заявила Абазовская.

Отметим, что во многих регионах страны проводятся опросы граждан, в которых абсолютное большинство поддерживает специальную операцию сил РФ на территории Украины. Жители Дальнего Востока отмечают, что проведение операции было вынужденной мерой.

«Нас загнали в такую ситуацию, когда у нас не было выхода», — сказал житель края.

«И Европа почему-то жалеет тех, кто, может быть, погибнет сейчас, а тех, кто восемь лет страдал, погибал, им почему-то не жалко», — отмечают принявшие участие в опросе.

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#Политика#Хабаровск#Новости#Украина#Хабаровский край#Россия
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