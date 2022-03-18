Рыбодобывающее предприятие в Приморье продают за полцены

Posted 18 марта 2022, 03:46
Published 18 марта 2022, 03:46
Modified 20 августа, 13:00
Updated 20 августа, 13:00
Теперь за рыбодобывающее предприятие «полного цикла» со своим действующим флотом, наземным комплексом по переработке и хранению, а также обеспеченное прибрежными квотами до 2033 года на вылов минтая, осьминога, трески и кукумарии просят на старте 200 миллионов рублей.
Бухгалтерская отчетность гласит, что в 2021 году выручка предприятия составила 75 миллионов рублей. Компания сотрудничала с «Доброфлотом», «Неводом», «Триера» и «Юния», предоставляя им свои морозильники для хранения продукции.
Комплекс зданий предприятия площадью 650 квадратных метров и два земельных участка площадью 0,7 гектара расположены в посёлке Южно-Морской Приморского края.
Торги пройдут на электронной торговой площадке РАД-Lot-online.
Будущего собственника заверяют, что за свои деньги он получит стабильный действующий бизнес, который при правильном подходе будет давать постоянную прибыль.