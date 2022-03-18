Рыбодобывающее предприятие в Приморье продают за полцены

Теперь за рыбодобывающее предприятие «полного цикла» со своим действующим флотом, наземным комплексом по переработке и хранению, а также обеспеченное прибрежными квотами до 2033 года на вылов минтая, осьминога, трески и кукумарии просят на старте 200 миллионов рублей.