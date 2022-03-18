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Posted 18 марта 2022, 03:46

Published 18 марта 2022, 03:46

Modified 20 августа, 13:00

Updated 20 августа, 13:00

тематическое фото

Рыбодобывающее предприятие в Приморье продают за полцены

18 марта 2022, 03:46
Фото: 1Mi. тематическое фото
Сюжет
Рыбный день
На торги в Приморском крае выставлено ООО «Рыбопромышленная компания» «Рыбацкий путь». На повторных торгах стартовая цена снижена на 50%.

Теперь за рыбодобывающее предприятие «полного цикла» со своим действующим флотом, наземным комплексом по переработке и хранению, а также обеспеченное прибрежными квотами до 2033 года на вылов минтая, осьминога, трески и кукумарии просят на старте 200 миллионов рублей.

Бухгалтерская отчетность гласит, что в 2021 году выручка предприятия составила 75 миллионов рублей. Компания сотрудничала с «Доброфлотом», «Неводом», «Триера» и «Юния», предоставляя им свои морозильники для хранения продукции.

Комплекс зданий предприятия площадью 650 квадратных метров и два земельных участка площадью 0,7 гектара расположены в посёлке Южно-Морской Приморского края.

Торги пройдут на электронной торговой площадке РАД-Lot-online.

Будущего собственника заверяют, что за свои деньги он получит стабильный действующий бизнес, который при правильном подходе будет давать постоянную прибыль.

#Бизнес#Приморье#Рыбный день#Дальний Восток#Новости#Промышленность#Рыба
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