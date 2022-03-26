2023 год: крабов разрешено добывать больше, креветок — меньше

Posted 26 марта 2022, 04:40
Published 26 марта 2022, 04:40
Modified 20 августа, 12:59
Updated 20 августа, 12:59
Традиционно, 94% или 2,893 млн тонн приходится на Дальний Восток. В ОДУ Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна 62% составляет минтай, объем его вылова на 2023 год прогнозируем на уровне 1,889 млн тонн, что на 2% ниже 2022 года, сообщили в Росрыболовстве.
Кроме минтая в группу доминирующих промысловых видов входят сельдь — около 12%, треска — около 6%, кальмар командорский — 3,5%. На эти приоритетные виды приходится 2,548 млн тонн или 83% ресурсной базы ОДУ.
По мнению науки, основная причина небольшого снижения ОДУ — это вступление в промысел невысоких по урожайности поколений, что отражает естественные годовые колебания численности промысловых популяций.
На Совете обсудили лимиты вылова основных промысловых видов Дальнего Востока: в целом ресурсы морских рыб находятся в удовлетворительном состоянии, что позволяет планировать полномасштабный промысел с высоким уровнем освоения ОДУ.
В Западном рыбохозяйственном бассейне (Балтийское море с заливами) все основные промысловые запасы остаются в стабильном состоянии, ОДУ прогнозируется несколько выше уровня 2022 года — в объеме 77,965 тыс. тонн.
В Волжско-Каспийском бассейне ОДУ составит 22,01 тыс. тонн, планируется снижение лимитов добычи сома, щуки, воблы.
ОДУ пресноводных видов по России в целом предлагается увеличить на 360 тонн до 40,4 тыс. тонн, за счет окуневых, сомовых и сиговых.
Структура беспозвоночных на 2023 год осталась традиционной: основу составляют объемы добычи моллюсков — 53,8%, а также крабов — 33%.
Суммарное ОДУ крабов в российских водах на 2023 год около 109 тыс. тонн — на 4% больше 2022 года, ОДУ креветки в Дальневосточном бассейне снижается на 16% — до 11 тыс. тонн, ОДУ моллюсков, иглокожих и водорослей остаются практически на прежнем уровне.
Вместе с тем отмечено, что новые правила регулирования промысла позволят выровнять динамику запасов северной и гребенчатой креветки в подзоне Приморье.