Пенсионерка из Приморья лишилась 1,3 миллиона рублей из-за мошенницы

Posted 26 марта 2022, 01:00
Published 26 марта 2022, 01:00
Modified 20 августа, 12:53
Updated 20 августа, 12:53
Позвонившая девушка заявила, что хочет купить коляску, и попросила пенсионерку продиктовать ей данные карты.
Пожилая женщина, не подозревая подвоха, согласилась и сама сообщила всю информацию, нужную для снятия денег с её счёта. Этим мошенница и воспользовалась для вывода 1,2 миллиона рублей с банковской карточки пенсионерки.
Как рассказали в краевом управлении МВД, 69-летняя жертва аферы оказалась лишь одной из 54 приморцев, обманутых мошенниками за неделю. Подобные уловки принесли преступникам около 8,4 миллиона рублей.