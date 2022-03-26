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Posted 26 марта 2022, 01:00

Published 26 марта 2022, 01:00

Modified 20 августа, 12:53

Updated 20 августа, 12:53

Пенсионерка из Приморья лишилась 1,3 миллиона рублей из-за мошенницы

Пенсионерка из Приморья лишилась 1,3 миллиона рублей из-за мошенницы

26 марта 2022, 01:00
Фото: 1Mi.
Сюжет
Мошенничество
Жительница края намеревалась продать инвалидную коляску с помощью Интернета, опубликовав объявление. Вскоре с ней на связь вышла некая покупательница.

Позвонившая девушка заявила, что хочет купить коляску, и попросила пенсионерку продиктовать ей данные карты.

Пожилая женщина, не подозревая подвоха, согласилась и сама сообщила всю информацию, нужную для снятия денег с её счёта. Этим мошенница и воспользовалась для вывода 1,2 миллиона рублей с банковской карточки пенсионерки.

Как рассказали в краевом управлении МВД, 69-летняя жертва аферы оказалась лишь одной из 54 приморцев, обманутых мошенниками за неделю. Подобные уловки принесли преступникам около 8,4 миллиона рублей.

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#Происшествия#Приморье#Новости#Мошенничество
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