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Posted 26 марта 2022, 23:52

Published 26 марта 2022, 23:52

Modified 20 августа, 12:53

Updated 20 августа, 12:53

Спасатели предупредили о штрафах за парковку не по правилам во Владивостоке

Спасатели предупредили о штрафах за парковку не по правилам во Владивостоке

26 марта 2022, 23:52
Фото: 1Mi.
Сюжет
Автомобили
Сотрудники управления МЧС по Приморью призвали водителей не оставлять свои машины в местах, где они могут помешать проезду спецтехники. Игнорирование этой просьбы может дорого обойтись жителям дальневосточной столицы.

По словам спасателей, если машину и приходится оставить не на парковке, то она должна стоять как можно ближе к бордюру.

— В крайнем случае оставлять на машине номера мобильных телефонов, для оперативной связи с хозяином, — добавили в управлении МЧС региона.

Оставление машин не по правилам может грозить бедой — при пожаре огнеборцы не смогут по запаркованной улице легко подъехать к горящему дому.

Автомобилистам за парковку в неподходящих местах полагается предупреждение или штраф.

Гражданам грозит штраф в 2 000 — 3 000 рублей, должностным лицам — от 6 000 до 15 000 рублей, предпринимателям — от 20 000 до 30 000 рублей, а компаниям — от 150 000 до 200 000 рублей.

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#Общество#Приморье#Владивосток#Новости#Автомобили
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