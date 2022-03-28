zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 28 марта 2022, 00:45

Published 28 марта 2022, 00:45

Modified 20 августа, 12:53

Updated 20 августа, 12:53

Перевозкам продовольствия прописали льготный тариф

Перевозкам продовольствия прописали льготный тариф

28 марта 2022, 00:45
Фото: 1Mi.
Правительство РФ увеличило объёмы субсидирования железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции.

Господдержка перевозок аграрной продукции по ЖД началась в 2019 году. Железнодорожникам возмещали потери, вызванные при транспортировке этого вида грузов, как в вагонах, так в контейнерах, по льготным тарифам. В федеральной казне на этот год на эти цели было заложено более 2,3 млрд рублей.

— В новых условиях этого финансирования уже недостаточно, — заявил премьер-министр Михаил Мишустин на недавнем заседании правительства.

В 2022 году на эти цели будет направлено ещё 2 млрд рублей.

Как сообщается на сайте правительства, дополнительное финансирование позволит аграриям снизить транспортные расходы и увеличить поставки в российские регионы зерновых и масличных культур, овощей и рыбной продукции, а также минеральных удобрений. В общей сложности объёмы таких перевозок будут увеличены на 1 млн тонн.

Стоит отметить, что с Дальнего Востока, где добывается три четверти российских уловов, большая часть рыбопродукции отправляется в порты Приморья, откуда по железной дороге в центральную Россию.

По данным Росрыболовства, цена на перевозку рыбы с ДФО в западную часть страны с середины марта несколько снизилась и до сих пор остаётся на этом уровне. Как ожидается, уже на этой неделе ведомство проведёт совещание с основными рыбохозяйственными ассоциациями, основной темой которого станет создание условий стабилизации цен на рыбную продукцию.

Материалы по теме
Дефицита товаров и продуктов не будет — Юрий Трутнев о ситуации на потребительском рынке Дальнего Востока
#Экономика#Приморье#Новости#РЖД#Продовольственная безопасность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика