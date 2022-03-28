В Приморье производство растительного масла возросло почти в 1000 раз

В производстве пищевых продуктов увеличился выпуск продукции на 9,7%. Почти в три раза увеличился выпуск мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины. Производств рыбных консервов возросло в 2,3 раза, консервов плодоовощных — в 1,9 раза, молока– на 23,1%. Относительно низкого уровня выпуска в прошлом году в этом значительно возросло производство масла растительного (в 748 раз).