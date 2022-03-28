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Posted 28 марта 2022, 07:48

Published 28 марта 2022, 07:48

Modified 20 августа, 12:53

Updated 20 августа, 12:53

В Приморье производство растительного масла возросло почти в 1000 раз

В Приморье производство растительного масла возросло почти в 1000 раз

28 марта 2022, 07:48
Фото: 1MI.
Сюжет
Промышленность
В Приморье предприятия увеличили объёмы выпускаемой продукции. За первые два месяца промышленное производство в крае выросло почти на 12% в сравнении с прошлым годом, сообщили в Приморскстате.

При этом самый большой рост показали компании по выпуску готовых металлических изделий (+68,5%), по производству бумаги и изделий из неё (74,7%).

Однако отмечен спад на мебельных предприятиях, производстве компьютеров и электрического оборудования.

В производстве пищевых продуктов увеличился выпуск продукции на 9,7%. Почти в три раза увеличился выпуск мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины. Производств рыбных консервов возросло в 2,3 раза, консервов плодоовощных — в 1,9 раза, молока– на 23,1%. Относительно низкого уровня выпуска в прошлом году в этом значительно возросло производство масла растительного (в 748 раз).

Отметим, за весь 2021 год рост промышленности составил 21% по сравнению с 2020 годом. Лучшие показатели — у предприятий по ремонту и монтажу машин и оборудования, по производству резиновых и пластмассовых изделий.

В производстве пищевых продуктов наблюдался рост в выпуске мяса домашней птицы, крупного рогатого скота, свинины, консервов плодоовощных и колбасных изделий.

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