Как псевдопосредники крадут деньги и данные россиян, эксплуатируя тему санкций

Директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский отмечает, что стоит обращать внимание и на другие подозрительные признаки, чтобы не попасться на уловки мошенников. Зачастую их сайты сверстаны некачественно, и они не имеют отзывов на свои услуги в сети. Также с ними нельзя связаться через электронную почту или конкретный номер телефона.