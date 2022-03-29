Магаданцам предлагают сезонные навагу, мальму и корюшку

По словам продавцов, цены с начала года пока не поднимались на рыбу. Сейчас покупатели чаще всего спрашивают навагу, мальму и корюшку. Чир и муксун продают по 650 рублей за килограмм. Сазан на сто рублей дешевле, сиг — 300 рублей. Зубатка -500 рублей, корюшка — 450 рублей. Свежий улов мальмы идет за 250 рублей, а навага в пределах 180. Большой выбор вяленой и копченой рыбы. Пользуются спросом лососи. Начиная от кеты и кижуча, заканчивая горбушей. Повышение цены коснулось привозной сёмги — на 150 рублей.