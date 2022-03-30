zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 30 марта 2022, 08:20

Published 30 марта 2022, 08:20

Modified 20 августа, 12:54

Updated 20 августа, 12:54

За реконструкцией пункта пропуска в Приморье следят экспортёры живых крабов

За реконструкцией пункта пропуска в Приморье следят экспортёры живых крабов

30 марта 2022, 08:20
Фото: 1MI.
Сюжет
Рыбный день
К реконструкции автомобильного пункта пропуска Краскино в Приморье приступила новая субподрядная организация АО НПП «Рубин». Она уже стягивает на объект технику и рабочую силу.

В рамках рабочей поездки во Владивосток руководитель ФГКУ Росгранстрой Геннадий Безлобенко и его заместитель по строительству Иван Новичков провели совещание по вопросам реконструкции данного пункта пропуска, сообщили в ведомстве.

На совещании отмечалось, что для завершения проекта генподрядчик ОАО «Росэлектроника» привлёк к работам новую организацию. Также обсуждались применение новых технологий контроля производства работ и возможность сокращения сроков реконструкции.

Событие привлекло внимание экспортёров рыбной продукции — через пункт пропуска Краскино идут на внешний рынок партии живых морепродуктов, в частности живого краба.

Отметим, с начала 2022 года из Приморского края экспортировано более 247 тыс. тонн рыбопродукции. По данным Россельхознадзора, в Республику Корея отправлено 143 357 тонны рыбы и морепродуктов, в КНР — 70 102 тонны. В Японию экспортировано 7 463 тонны рыбы и морепродуктов, в КНДР — 2 754, во Вьетнам — 1 818 тонн.

В марте выросли поставки в Нигерию. Если в конце февраля в Нигерию было поставлено 1 188 тонн рыбопродукции, то на конец марта объем экспортных поставок в эту страну вырос до 16 376 тонн.

Кроме того, в 2022 году рыба и морепродукты из Приморского края были поставлены в страны Западной и Центральной Африки, Индонезию, Таиланд, Бразилию и другие страны.

Материалы по теме
Пункт пропуска «Краскино» до 2022 года будет работать без выходных
#Экономика#Приморье#Рыбный день#Новости#Таможня#Граница
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика