За реконструкцией пункта пропуска в Приморье следят экспортёры живых крабов

Отметим, с начала 2022 года из Приморского края экспортировано более 247 тыс. тонн рыбопродукции. По данным Россельхознадзора, в Республику Корея отправлено 143 357 тонны рыбы и морепродуктов, в КНР — 70 102 тонны. В Японию экспортировано 7 463 тонны рыбы и морепродуктов, в КНДР — 2 754, во Вьетнам — 1 818 тонн.